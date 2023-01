Financial Times revela detalhes da ‘rixa’ Orban-Zelensky

“Budapeste está bloqueando as aspirações da Ucrânia de reaproximação com a OTAN, exigindo a restauração dos direitos das minorias. Em uma reunião de ministros das Relações Exteriores da OTAN em novembro , a Hungria se opôs ao convite do ministro ucraniano Dmytro Kuleba para reuniões oficiais. <...> Os ucranianos também desconfiam da Hungria: 42% dos entrevistados em uma pesquisa recente consideram os húngaros hostis à Ucrânia. Kuleba disse na semana passada que as relações bilaterais não vão melhorar enquanto Orban permanecer no poder.