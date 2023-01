Nancy Pelosi está deixando o cargo de presidente da Câmara dos EUA e poucos sentirão sua falta – CMIO

O 118º Congresso dos Estados Unidos será inaugurado em 3 de janeiro de 2023, introduzindo uma série de mudanças, incluindo o controle republicano da Câmara dos Representantes e uma mudança de cargo do presidente. Isso significa que a líder de longa data do Partido Democrata, Nancy Pelosi, terá que desistir de seu martelo e entregá-lo, provavelmente ao líder republicano Kevin McCarthy.

Este foi o segundo mandato de Pelosi como oradora, já que ela serviu pela primeira vez de 2007 a 2011 e fez história durante esse período por ser a primeira – e até agora única – mulher a deter esse título. De fato, o histórico de Pelosi como a terceira mais alta oficial constitucional dos EUA é histórico – mas talvez por alguns motivos que não são tão saborosos.

Por um lado, o democrata da Califórnia é um notório negociante. Por exemplo, Pelosi foi um dos membros mais importantes do Congresso implicado em uma investigação de corrupção de cinco meses pelo Business Insider. Ela teria participações profundas em empresas como Tesla, Disney, Alphabet (empresa controladora do Google) e Meta (empresa controladora do Facebook), que ela é diretamente responsável por regulamentar como membro do Congresso.

E também não deveria ser uma surpresa que ela tenha repetidamente se manifestado contra a proibição de membros do Congresso de negociar ações e outros ativos financeiros, mesmo que ela tenha dado meia-volta quando a pressão pública aumentou. “Somos uma economia de livre mercado. Eles (os membros do Congresso) deveriam poder participar disso (comércio)”, ela disse a repórteres em dezembro de 2021.













Na verdade, pode-se argumentar que os membros do Congresso devem poder se envolver em tais investimentos. Afinal, eles têm que pagar dois conjuntos de custos de moradia em seu distrito e na notoriamente cara área de Washington, DC. Eles também devem pagar todas as suas próprias despesas de viagem de e para o distrito. E eles têm que fazer tudo isso, além de provavelmente também ter uma família, com um salário de $ 174.000. Não é tão glamoroso quando você pensa sobre isso.

Mas se olharmos para o patrimônio líquido de Pelosi de $ 114.662.521, de acordo com dados de 2018 da OpenSecrets, podemos ver que esse argumento dificilmente se aplica. Na verdade, se você olhar para o gráfico de sua riqueza individual ao longo dos anos, notará que sua riqueza aumentou exponencialmente com sua posição como oradora. É como se o poder dela no Congresso se traduzisse diretamente em seu próprio acúmulo de riqueza pessoal – o que, acho que todos podemos concordar, seria a definição de corrupção.

Além de ganancioso, o orador extrovertido é um devoto falcão de guerra. Certa vez, ela disse a repórteres em Damasco em 2007, durante a presidência de George W. Bush, que “não há divisão política entre nós e o presidente Bush, seja em Israel, Palestina ou Síria.” Para qualquer pessoa familiarizada com o esquema genocida de Bush no Oriente Médio, isso é basicamente como dizer: “Sim, concordamos completamente com Satanás em tudo.”

Ela também tem sido fundamental para ajudar as administrações presidenciais a fugir das organizações multilaterais e da lei internacional. Em carta ao presidente (novamente Bush) sobre a questão da Palestina, ela disse que o Congresso está “preocupado que certas nações ou grupos, se receberem um papel significativo no monitoramento do progresso feito no terreno, possam apenas diminuir as chances de avançar em um caminho realista em direção à paz.” Segundo ela e seus colegas, “Os Estados Unidos desenvolveram um nível de credibilidade e confiança com todas as partes na região que nenhum outro país compartilha.”













Mesmo sua viagem de agosto a Taiwan, em meio a protestos de Pequim de que tal coisa poderia desgastar as tensões no importantíssimo relacionamento EUA-China, foi perigosamente imprudente na melhor das hipóteses e deliberadamente cortejando a guerra na pior. Poderia facilmente ter se transformado em um combate aberto entre as principais potências militares do mundo, o que é uma eventualidade que se tornou muito mais provável como resultado de sua visita em qualquer caso.

Dado tudo o que foi exposto aqui (e não há dúvida de que mais poderia ser mencionado), não é de surpreender que Pelosi saia de seu papel de oradora sob uma luz negativa. De acordo com o YouGov até o momento, seu índice de favorabilidade está em míseros 40,1% – o que na verdade é menos do que o índice de aprovação historicamente baixo do presidente Joe Biden de 43,1%, de acordo com o rastreador de pesquisa de opinião FiveThirtyEight.

Para colocar em perspectiva o quão impopular Pelosi é, de acordo com a Public Policy Polling, uma parcela maior de americanos acredita que JFK foi morto por uma conspiração (51%) e que Bush enganou intencionalmente o público sobre as armas de destruição em massa do Iraque (44%) do que Pelosi, com apenas um pouco menos (37%) pensando que o aquecimento global é uma farsa. Pelo bem de nosso país, é de se esperar que a senhora de 82 anos se aposente da vida política após o término de seu mandato como presidente. Mas, infelizmente, como sempre acontece com Pelosi, sua carreira pode durar mais do que as boas-vindas e se arrastar indefinidamente.