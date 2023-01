Nação se junta ao clube de fronteiras abertas e adota o euro — CMIO

A Croácia mudou no domingo para o euro e entrou na zona de livre circulação de Schengen, marcando dois marcos importantes para a nação balcânica, que ingressou na União Europeia há quase uma década.

A proposta da Croácia para adotar o euro foi aprovada pelo Conselho da UE em julho, marcando a primeira expansão do bloco monetário em quase uma década. A última nação da UE a aderir à zona euro foi a Lituânia, em 2015.

As exibições de preços na Croácia, que se tornou membro do bloco em 2013, são exibidas em ambas as moedas desde setembro e serão usadas paralelamente ao longo de 2023.

A economia da Croácia permanece entre as economias mais fracas da UE, em parte devido ao duradouro legado da guerra na década de 1990 visitantes a cada ano. A adoção do euro significa que os visitantes vindos da zona do euro não precisarão mais trocar seus euros por kunas.

Espera-se que a entrada da Croácia na área sem fronteiras de Schengen, a maior do mundo, que permite que mais de 400 milhões de pessoas se movam livremente entre seus estados membros, forneça um impulso à indústria do turismo da nação adriática. Os controles de fronteira nos aeroportos, no entanto, só serão removidos no final de março, em meio a problemas técnicos.

A Croácia ainda aplicará controles fronteiriços rígidos em sua fronteira oriental com os vizinhos não pertencentes à UE, Bósnia e Herzegovina, Montenegro e Sérvia.

