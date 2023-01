Homem ataca policiais com facão em Nova York – CMIO

Um homem empunhando um facão atacou policiais na noite de sábado, não muito longe da Times Square, na cidade de Nova York, onde aconteciam as comemorações do Ano Novo. O suspeito foi baleado no ombro e levado para o hospital, disse a polícia.

Falando em uma coletiva de imprensa nas primeiras horas de domingo, o comissário de polícia de Nova York, Keechant Sewell, disse que o incidente ocorreu por volta das 22h, fora da área de triagem de segurança estabelecida para as festividades. O homem primeiro tentou atacar um oficial “na cabeça com um facão,” e então começou a bater na cabeça de dois de seus colegas, acrescentou Sewell.

Um dos policiais sofreu um “laceração na cabeça” como resultado, enquanto o outro, um policial novato em seu primeiro dia de trabalho, sofreu uma fratura no crânio e uma grande laceração.

Outro policial foi atropelado por um carro da polícia quando tentava mover as barricadas para dar a seus colegas acesso ao agressor, informou a Fox News.

O prefeito da cidade de Nova York, Eric Adams, ex-policial do NYPD, falou com a mídia e elogiou os policiais por lidarem profissionalmente com a situação.

De acordo com as autoridades da cidade, todos os três policiais estão atualmente no hospital em condição estável.













O suspeito de 19 anos, identificado como Trevor Bickford, abordou os policiais sem motivo aparente, com o motivo permanecendo incerto, disse a polícia.

“Quero deixar claro que o FBI, por meio da Joint Terrorism Task Force, está trabalhando em estreita colaboração com [NYPD] para determinar a natureza deste ataque,” disse o diretor-assistente encarregado do FBI, Michael Driscoll, na coletiva de imprensa.

“Vamos correr cada pista para o chão,” o funcionário prometeu, acrescentando que “esta é uma investigação em andamento, então nossa capacidade de falar sobre detalhes é limitada.”

As autoridades também garantiram aos nova-iorquinos que não havia ameaça ativa, pois acredita-se que o suspeito tenha agido sozinho.