Thor, a morsa, arruína as celebrações do Ano Novo – CMIO

A chegada de uma enorme morsa à cidade portuária britânica de Scarborough, no Mar do Norte, frustrou os planos de celebração do Ano Novo para as autoridades locais.

O enorme animal foi visto descansando na área do porto na sexta-feira. A jovem morsa foi rapidamente identificada, pois já havia sido vista nas praias de Hampshire no início de dezembro, bem como na Holanda e na França. O mamífero marítimo é apelidado de Thor.

No sábado, o Scarborough Borough Council anunciou que havia decidido cancelar a exibição de fogos de artifício da véspera de Ano Novo a conselho do British Divers Marine Life Rescue (BDMLR). “Existem preocupações de que a exibição possa causar sofrimento ao mamífero”, disse. explicou.

O chefe do conselho, Steve Siddons, disse que ele e os outros estavam “desapontado” que a comunidade teve que ficar sem fogos de artifício, mas destacou que o bem-estar da morsa vem em primeiro lugar, segundo o Mirror.

O BDMLR acolheu a mudança das autoridades de Scarborough, com o coordenador da área de Yorkshire e Lincolnshire, Chris Cook, explicando que “a criatura precisa de tempo para descansar e se recuperar antes de continuar sua jornada.”

“É extremamente raro que uma morsa do Ártico desembarque na costa de Yorkshire,” Cook apontou.

Acredita-se que Thor tenha chegado à costa britânica vindo do Canadá, com a expectativa de que o animal retorne ao Ártico após seu pit stop em Scarborough.