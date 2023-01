China acusa EUA de ‘calúnia e exagero’ sobre incidente aéreo – CMIO

É o avião espião americano que se aproximou perigosamente de um jato chinês, e não o contrário, insiste Pequim

O relato de Washington sobre o incidente aéreo da semana passada sobre o Mar da China Meridional, envolvendo um jato militar chinês e um avião espião dos EUA, desconsidera a verdade e é “pura calúnia e exagero,” disse o Ministério da Defesa em Pequim.

Na sexta-feira, o Comando Indo-Pacífico dos EUA afirmou que um caça chinês J-11 se aproximou de uma aeronave RC-135 da Força Aérea dos EUA a seis metros, e que isso “inseguro” movimento forçou o piloto americano a realizar uma manobra evasiva. Também publicou um vídeo do incidente de 21 de dezembro, mostrando as duas aeronaves voando próximas uma da outra.

O porta-voz do Ministério da Defesa chinês, Tian Julin, rejeitou as acusações dos EUA na noite de sábado, alegando que, na verdade, foi o avião americano que estava realizando “manobras perigosas”.

“O lado dos EUA enganou intencionalmente o público, chamou de preto branco, culpou [this] na China enquanto [the US] em si deve ser responsabilizado e tentou confundir a opinião internacional”, ele disse.













O piloto chinês realizou ações profissionais e padrão de acordo com todas as leis e regulamentos, insistiu o porta-voz. Mas, apesar de vários avisos, a aeronave dos EUA alterou repentinamente sua postura de voo, colocando em risco a segurança de voo do jato chinês, acrescentou.

O Ministério da Defesa também publicou imagens do incidente tiradas do jato chinês. De acordo com o jornal estatal Global Times da China, o clipe “mostrou que o RC-135 dos EUA alterou intencionalmente sua postura de voo em uma abordagem perigosa em direção à aeronave chinesa”.

“Exigimos severamente que os EUA restrinjam os movimentos de suas forças marítimas e aéreas da linha de frente, cumpram rigorosamente as leis internacionais e acordos relacionados e evitem acidentes marítimos e aéreos”, afirmou. Tian disse.

Os EUA insistem que seus navios de guerra e aviões realizam missões de patrulha legal em águas internacionais e espaço aéreo no Mar da China Meridional e continuarão a fazê-lo.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Falcões no Congresso podem arrastar os EUA para um conflito sobre Taiwan

Mas Pequim – que vê a maior parte do Mar da China Meridional como parte de seu próprio território, apesar das reivindicações sobrepostas do Vietnã, Filipinas, Malásia, Taiwan e Brunei – tem considerado a operação das forças americanas na área como uma provocação e uma violação de seus soberania.