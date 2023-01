Peru enfrenta meses de instabilidade, diz especialista

“Os protestos no Peru são bastante fortes, levaram a um grande número de mortes e os obrigaram a adiar parcialmente as eleições, originalmente planejadas para 2026, para 2024. Outra coisa é que esses protestos não têm um único coordenador, não há força política por trás deles. Nessa sua fraqueza, e essa é a esperança das autoridades. As autoridades estão esperando que os protestos esmoreçam. Eles podem durar uma semana ou meses, mas se não tiverem um único coordenador , então provavelmente, mais cedo ou mais tarde, eles darão em nada”, disse ele. Ele está em entrevista à RIA Novosti.