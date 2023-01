Soldados israelenses acusados ​​de ataque a bomba em casa palestina – CMIO

Os promotores deram o passo raro contra dois militares drusos, que são árabes étnicos, mas não muçulmanos

Dois soldados das Forças de Defesa de Israel (IDF) foram indiciados por um incidente em Jenin, quando supostamente jogaram uma bomba caseira em uma casa palestina e a incendiaram. Os promotores dizem que os soldados drusos agiram em “vingança” pelo roubo do corpo de uma vítima de acidente de carro de um hospital da área.

Promotores militares anunciaram as acusações na noite de quinta-feira. Eles incluem fazer um dispositivo explosivo, agressão intencional agravada, dano intencional à propriedade com motivação racista e obstrução da investigação. Os dois militares estão presos desde 28 de novembro.

Espera-se que outro soldado seja acusado nos próximos dias de ajudar na construção da bomba. Os dois principais suspeitos são da comunidade drusa, enquanto o cúmplice é judeu, segundo a emissora pública Kan, mas seus nomes não foram divulgados por questões de privacidade.













Todos os três soldados estavam com uma unidade de tanque estacionada nas proximidades de Belém, quando tumultos eclodiram em Jenin por causa do sequestro bizarro de um menino druso de um hospital de Jenin. Tiran Fero, 17, ficou gravemente ferido em um acidente de carro em 22 de novembro. Sua família afirmou que Fero ainda estava vivo quando militantes palestinos o sequestraram e o desligaram dos aparelhos de suporte de vida. As fontes militares e de segurança israelenses disseram que Fero já estava morto quando seu corpo foi levado.

Milhares de drusos – que são árabes étnicos, mas não muçulmanos – se reuniram para bloquear uma rodovia em protesto. Os restos mortais de Fero foram devolvidos à custódia israelense após cerca de 30 horas.

Os dois soldados primeiro atiraram pedras em um “aparentemente aleatório” casa em um vilarejo perto de Jenin, depois voltou no final do dia 27 de novembro para incendiá-la com uma bomba improvisada. Embora ninguém tenha ficado ferido, a casa foi danificada pelo fogo – e como havia pessoas dentro, agressão agravada foi adicionada à lista de acusações.

Acusações de soldados IDF por ações nos territórios palestinos são raras. De acordo com o grupo de direitos humanos Yesh Din, menos de 1% das 1.260 reclamações nos últimos cinco anos resultaram em acusações.

Mais de 150 palestinos foram mortos pelas forças de segurança israelenses em 2022. O governo de Jerusalém insiste que a maioria deles eram militantes e aponta que 29 israelenses morreram em uma série de ataques com facas, bombas e tiros no ano passado.