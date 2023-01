Morre a lenda da TV Barbara Walters – CMIO

A renomada jornalista da TV americana Barbara Walters, que se tornou a primeira mulher a apresentar o noticiário noturno, morreu aos 93 anos, confirmou seu porta-voz.

“Barbara Walters faleceu pacificamente em sua casa cercada por entes queridos. Ela viveu sua vida sem arrependimentos. Ela foi uma pioneira não apenas para as jornalistas, mas para todas as mulheres”, disse a representante do jornalista Cindi Berger no sábado.

A carreira de Walters na indústria durou 50 anos, rendendo-lhe 12 prêmios Emmy e tornando-a uma das emissoras de notícias mais respeitadas dos Estados Unidos.

Ela conseguiu seu primeiro emprego na TV na NBC na década de 1960 e depois mudou-se para a ABC em 1976, tornando-se a primeira apresentadora de um noticiário noturno no país.

Walters esteve envolvido com vários programas de sucesso na ABC, incluindo “Os especiais de Barbara Walters” e “10 pessoas mais fascinantes,” antes de assumir o papel de co-apresentador e correspondente da ABC News’ “20/20” em 1984.













O último programa da jornalista no canal foi The View, de onde ela saiu em 2014, mas ela continuou colaboradora em meio período da ABC News por vários anos depois disso.

Durante seu tempo no centro das atenções, Walters entrevistou todos os presidentes e primeiras-damas dos EUA, desde Richard e Pat Nixon até Barack e Michelle Obama. Ela conversou com Donald e Melania Trump durante a campanha antes da eleição de 2016. Seus convidados incluíam muitos líderes estrangeiros, estrelas de cinema, atletas e outras celebridades de alto nível.

A primeira entrevista concedida a uma agência americana pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, também foi conduzida por Walters em 2001.

Bob Iger, CEO da Walt Disney Company, dona da ABC News, descreveu Walters como “uma verdadeira lenda, uma pioneira não apenas para as mulheres no jornalismo, mas para o próprio jornalismo.” A emissora estava atrás “muitas das entrevistas mais importantes do nosso tempo,” Iger disse, acrescentando que ela fará muita falta.