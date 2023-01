Wall Street encerra o pior ano desde a crise financeira de 2008 – CMIO

Os principais índices dos EUA tiveram um 2022 difícil, registrando suas maiores perdas anuais em mais de uma década

As ações dos EUA caíram na sexta-feira, quando os investidores fizeram suas negociações finais no que foi o pior ano para o mercado desde a crise financeira de 2008 em meio a crescentes temores de recessão.

O Dow Jones Industrial Average caiu 280 pontos, ou 0,8%, no último dia de negociação de 2022 e terminou em queda de mais de 9% no ano. O S&P 500 caiu 1,1% na sexta-feira e perdeu quase 20% no ano, enquanto o Nasdaq Composite caiu 1,4% na sexta-feira. O índice de tecnologia pesada caiu mais de 30% no ano.

Os três principais índices terminaram o que foi seu pior ano desde 2008, com a alta da inflação e os aumentos agressivos das taxas do Federal Reserve dos EUA prejudicando o crescimento e pesando sobre o sentimento dos investidores.

A inflação nos Estados Unidos atingiu a maior alta em quatro décadas este ano, com os preços ao consumidor subindo mais de 9% no verão em termos anuais. A taxa de inflação abrandou no final do ano. No entanto, especialistas esperam que permaneça acima dos níveis pré-pandêmicos e acreditam que levará alguns anos para que o crescimento dos preços volte aos níveis de 2019.

“Estamos meio que presos no neutro agora, porque há mais perguntas sem resposta do que entidades conhecidas”, disse uma estrategista sênior de mercado do Riverfront Investment Group, Rebecca Felton, à CNBC.

“Temos muito em jogo nesta próxima temporada de resultados, quando pensamos nas pressões que existirão nas margens”, ela explicou.

“Há muitas perguntas à medida que entramos no novo ano, mas certamente ficaremos felizes em ver 2022 terminar”, disse. Felton acrescentou.

