Putin parabenizou Kim Jong-un no Ano Novo

Refira-se que o líder norte-coreano foi também felicitado por vários responsáveis ​​de organizações políticas da Rússia , Portugal, Vietname, Indonésia, o secretário nacional do Partido Socialista dos Trabalhadores dos EUA, o director-geral do Secretariado da ONU em Viena e o presidente do Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola.