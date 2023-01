Britânicos correm para comprar aparelhos que economizam energia – FT – CMIO

A mudança para fritadeiras e secadoras com bomba de calor visa reduzir as contas de energia

Os compradores do Reino Unido estão comprando aparelhos com eficiência energética em um esforço para reduzir as contas de energia em meio ao agravamento da crise do custo de vida no país, informou o Financial Times, citando varejistas.

Os consumidores têm optado cada vez mais por dispositivos como fritadeiras e secadoras com bomba de calor, bem como isolamento de loft para suas casas, disse o relatório. As vendas de fritadeiras na Argos aumentaram 420% até agora em relação ao ano anterior, enquanto a Currys está vendendo de 18.000 a 20.000 fritadeiras por semana, contra apenas 1.000 a 2.000 no mesmo período de 2021. Vendas de micro-ondas, uma alternativa mais barata para fornos, estão em alta de 70%.

De acordo com Andrew Gossage, diretor-gerente da varejista e fornecedora on-line de eletrodomésticos Ultimate Products, os varejistas têm “implorando” para estoque de fritadeira de ar.

“A suavidade geral da demanda está sendo compensada por esses produtos com uma mensagem de economia de energia”, ele explicou.

A corrida ocorre no momento em que as famílias britânicas estão pagando mais por suas contas de alimentos e energia como resultado da inflação vertiginosa, que atingiu a maior alta em 41 anos em outubro. As estatísticas oficiais mostram que a inflação dos preços dos alimentos em outubro subiu para 16,5%, o nível mais alto em 45 anos.

Os consumidores em todo o país também estão procurando economizar calor, principalmente porque a casa média no Reino Unido está fora das três principais faixas de classificação para eficiência energética. As vendas de isolamento de loft na cadeia DIY Wickes aumentaram 85% em relação ao mesmo período do ano passado, mostraram as estatísticas.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Mais britânicos não pagam suas contas – pesquisa

De acordo com Naeem Adam, especialista da AO World em eletrodomésticos de grande porte, os clientes da varejista online de eletrodomésticos têm “optando” para comprar itens com uma classificação de alta energia, incluindo secadoras com bomba de calor, em vez de aparelhos básicos de preço mais baixo.

“A nação está se tornando mais consciente de seu consumo de energia e, embora eles percebam que esses modelos podem custar mais para comprar, os custos de operação ao longo do tempo irão, de fato, economizar dinheiro”, disse. Adam disse ao FT.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT