A questão das contas de mídia social de Trump será decidida por um grupo especial, informou a mídia

A Meta* criou um grupo de trabalho especial para resolver a questão de devolver o acesso a contas bloqueadas no Facebook* e Instagram* ao ex-presidente dos EUA, Donald Trump, relata o Financial Times, citando fontes informadas.

De acordo com a publicação, o grupo que vai discutir a questão Trump inclui funcionários dos departamentos de políticas públicas e de comunicação, bem como do departamento de políticas de conteúdo.

Conforme observado, anteriormente as decisões finais sobre moderação foram tomadas pelo chefe da empresa, Mark Zuckerberg, que agora está focado em sua visão do metaverso. No entanto, a publicação não exclui que ele possa intervir no processo como diretor-presidente e acionista controlador.