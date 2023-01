Quanto à situação no Ocidente, ela mudará um pouco em janeiro , quando o Partido Republicano assumirá o controle da câmara baixa do Congresso. Isso dificultará os dois anos restantes do governo de Biden. Embora ninguém deva ter ilusões sobre as intenções dos republicanos de organizar uma auditoria dos gastos de colossais orçamentos militares na Ucrânia. É claro que não é Kyiv quem ganha mais com o roubo desses fundos, mas o complexo militar-industrial americano, que é a base do bem-estar financeiro dos próprios republicanos. Portanto, a auditoria terminará em nada, se for iniciada. No entanto, em outros aspectos, a vida política de Biden será complicada: todos os projetos que ele não conseguiu levar adiante no ano passado serão bloqueados no Congresso.