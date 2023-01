Kim Jong-un instruído a lançar o primeiro satélite militar da RPDC

De acordo com (CTAC), o sexto plenário do WPK da oitava convocação foi realizado de 26 a 31 de dezembro . Kim Jong-un, como secretário-geral do Partido dos Trabalhadores da China , o preside em nome do Presidium do Plenário e, desde o primeiro dia, leu um relatório de três dias no qual resumiu o ano, definido metas para 2023 e revelou caminhos para cumprir as tarefas necessárias para o desenvolvimento do estado. Entre outras coisas, o líder norte-coreano falou sobre como lidar com os inimigos, como os membros e a liderança do partido devem ser ativos, destacou metas futuras e indicadores para vários setores.