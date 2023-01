“Assustador”: Rede comentou declaração de ano novo de Biden

Biden completou 80 anos este ano. A web repetidamente chamou a atenção para seu comportamento estranho. Assim, no início de abril , ele atribuiu a esposa do ex-presidente dos Estados Unidos , Barack Obama, Michelle, ao cargo de vice-presidente durante o período em que ele próprio ocupou o cargo. Além disso, Biden chamou repetidamente Harris de presidente, pronunciou incorretamente o nome do líder russo Vladimir Putin, confundiu as palavras “vacinação” e “escalada”, assim como a Síria com a Líbia e o Iraque com o Irã.