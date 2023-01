dia da Paz Mundial

O Papa João XXIII, durante o seu pontificado, proferiu vários discursos e publicou várias mensagens nas quais exortava os políticos a acabar com a corrida armamentista e resolver todas as questões controversas na mesa de negociações. A sua encíclica Pacem in Terris é um dos documentos católicos mais famosos do século XX, foi dedicada ao estabelecimento da “paz universal na verdade, justiça, misericórdia e liberdade”. Publicada em abril de 1963, a encíclica apareceu durante a Guerra Fria, quando o mundo estava à beira de uma crise nuclear. Pela primeira vez, o documento teve um caráter “universal”: o Papa se dirigiu não só aos católicos, mas também à comunidade internacional e política, destacando o papel da ONU. Pacem in Terris é a primeira encíclica na história da Igreja Católica cuja cerimônia de assinatura do pontífice foi televisionada.