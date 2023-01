Irã testa novos drones de ataque em jogo de guerra perto do estreito de Ormuz

Report This Content

Durante o estágio principal dos exercícios conjuntos Zolfaqar 1401, realizados em uma área que se estende desde a parte leste do estreito de Ormuz até a ponta norte do oceano Índico, as forças do Exército iraniano praticaram o abate de drones hostis com vários sistemas de radar.

“As unidades do Exército iraniano detectaram, interceptaram e detonaram uma série de alvos aéreos com avançados sistemas de defesa aérea durante um exercício militar em larga escala, em andamento no sudeste do Irã”, comunicou a agência Tasnim.

O sistema de mísseis de defesa aérea de baixa altitude Majid e o sistema de controle de fogo de artilharia Khatam foram empregados para detectar, interceptar e atingir os alvos.

O Majid é um ágil sistema de mísseis eletro-ópticos de defesa aérea com alcance de oito quilômetros. O sistema de defesa aérea é emparelhado com o sistema de controle de fogo de artilharia Khatam para atingir os alvos.

© Sputnik / Arash Dorudi Ababil-3 é o drone mais recente da indústria de defesa do Irã. O drone possui um motor de 4 cilindros a gasolina, autonomia de voo – 8 horas, altitude – 4.500 metros, raio de ação efetivo – 250 km. O drone pode enviar dados tanto para uma base terrestre como para qualquer outra Ababil-3 é o drone mais recente da indústria de defesa do Irã. O drone possui um motor de 4 cilindros a gasolina, autonomia de voo – 8 horas, altitude – 4.500 metros, raio de ação efetivo – 250 km. O drone pode enviar dados tanto para uma base terrestre como para qualquer outra © Sputnik / Arash Dorudi

Em outra operação, os helicópteros de combate da Divisão Aerotransportada da Força Terrestre do Exército realizaram incursões em condições climáticas adversas, enquanto drones de reconhecimento e assalto atacaram locais terrestres.

A publicação informa que o drone de ataque Ababil-5 foi usado durante jogos de guerra pela primeira vez e atingiu com sucesso seu alvo com uma bomba depois de viajar 400 km.

O estreito de Ormuz está localizado na foz do golfo Pérsico e é crucial para o abastecimento global de energia, com cerca de um quinto de todo o petróleo comercializado no mar passando por ele.

O exercício visa melhorar as habilidades de planejamento, condução, direção e avaliação de operações conjuntas e sinergia do poder de defesa das quatro principais divisões do Exército.

Irã inicia manobras conjuntas com bombardeiros e drones no estreito de Ormuz





