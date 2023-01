Pashinyan reclama de “aliados de segurança” no discurso de Ano Novo

O Ministério da Defesa da Rússia informou anteriormente que, em 12 de dezembro , o lado azerbaijano bloqueou a estrada Stepanakert-Goris, a única rodovia que liga Nagorno-Karabakh à Armênia, em relação à qual o comando do contingente russo de manutenção da paz está negociando com representantes do Azerbaijão para retomar o movimento desimpedido do transporte civil nessa direção. O Departamento de Estado dos EUA também pediu ao lado do Azerbaijão para desbloquear o corredor Lachin. Baku chama o que está acontecendo de uma ação de protesto de ativistas civis e ambientalistas contra as “atividades ilegais do lado armênio”.