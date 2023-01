Migração ilegal aumenta na Europa em meio à distração – relatório – CMIO

Enquanto a atenção estava voltada para a Ucrânia, os fluxos de entrada saltaram para os níveis mais altos desde o auge da crise migratória

A imigração ilegal para a Europa terminará 2022 no nível mais alto visto desde a crise migratória de 2015-2016 no continente, tendo aumentado à medida que os Estados membros também lutam para lidar com enormes influxos de refugiados deslocados pelo conflito Rússia-Ucrânia.

Foram 308.000 “entradas irregulares” detectados nas fronteiras externas dos países da União Europeia nos primeiros 11 meses deste ano, um aumento de 68% em relação ao mesmo período de 2021, de acordo com um relatório no início deste mês da Frontex, a agência de fronteiras do bloco. Com um mês ainda pela frente, as entradas já eram maiores do que qualquer total do ano desde 2016.

Conforme observado pelo Breitbart News, que informou sobre os números da migração no início do sábado, o aumento da imigração ilegal recebeu pouca atenção do público este ano porque os europeus estavam focados na crise da Ucrânia. As estatísticas da Frontex não incluem os milhões de refugiados ucranianos que inundaram os países da UE em meio aos combates em seu país.













Havia quase 7,9 milhões de refugiados ucranianos registrados em toda a Europa na semana passada, de acordo com dados da ONU. Alguns dos maiores totais foram recebidos na Polônia, Alemanha e República Tcheca. A Rússia recebeu o maior número de refugiados ucranianos, com 2,85 milhões, informou o Statista no início deste mês.

Enquanto refugiados legítimos não são contados como “entradas irregulares”, muitos dos estrangeiros que inundam a Europa Ocidental são migrantes econômicos. Por exemplo, a maior parte dos migrantes que cruzam o Canal da Mancha em busca de asilo no Reino Unido vem da Albânia, que não está em guerra.

As rotas dos Balcãs Ocidentais e do Mediterrâneo Central têm o maior tráfego de migrantes este ano, de acordo com a Frontex. Houve 27.000 travessias irregulares de fronteira para os estados da UE apenas em novembro. A agência disse que está fornecendo mais de 2.100 oficiais para ajudar os países a lidar com “forte pressão migratória e outros desafios em suas fronteiras.”