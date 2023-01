Assange pede para comparecer ao funeral do estilista Westwood

Westwood, que nasceu na Inglaterra em 8 de abril de 1941 e ganhou destaque na década de 1970, é considerado o fundador do punk de alta moda. Em 1992, tornou-se Dame Officer da Ordem do Império Britânico e, em 2006, Dame Commander. Como uma das estilistas mais famosas do mundo , Westwood também é conhecida como ativista – em particular, ela se manifestou em defesa do fundador do WikiLeaks, Julian Assange, e em 2014 expressou apoio à ideia de escocês independência.