Presidente do Brasil se esquiva de cerimônia de transição com sucessor – mídia – CMIO

Jair Bolsonaro teria voado para a Flórida depois de prometer não entregar a faixa presidencial ao rival Luiz Inácio Lula da Silva

O presidente brasileiro Jair Bolsonaro teria voado para a Flórida em vez de ficar para a cerimônia de entrega da faixa presidencial no domingo para seu odiado rival esquerdista e sucessor, Luiz Inácio Lula da Silva.

O político conservador chegou a Orlando, na Flórida, no início da manhã de sábado em um avião da Força Aérea Brasileira, segundo relatos da mídia. Ele deixou Brasília pouco depois de postar uma mensagem de despedida chorosa para apoiadores, na qual chamou sua derrota eleitoral de injusta, condenou protestos violentos sobre o resultado e defendeu seu histórico como presidente.

Bolsonaro prometeu não participar da transição de poder quando Lula assumir o cargo na posse de domingo. O vice-presidente Hamilton Mourão, que está servindo como presidente interino em seu último dia completo no cargo, disse no mês passado que não entregaria a faixa a Lula se Bolsonaro se recusasse a fazê-lo.













A situação remonta à posse do presidente dos EUA, Joe Biden, em janeiro de 2021, em Washington. Depois que o então presidente Donald Trump se recusou a admitir sua derrota eleitoral e deixou Washington antes que seu sucessor fosse empossado, o vice-presidente Mike Pence cumpriu o papel tradicional de dar as boas-vindas ao novo comandante-em-chefe na Casa Branca.

Bolsonaro perdeu a eleição de 30 de outubro para Lula por uma margem de 50,9% a 49,1%. Ele contestou o resultado, alegando que as urnas usadas na disputa eram propensas a fraudes, mas o tribunal eleitoral do país rejeitou suas reivindicações em novembro e impôs multas por negar o resultado em “má fé.”

A disputa gerou protestos, alguns violentos, em todo o Brasil. Apoiadores de Bolsonaro também acamparam do lado de fora do quartel do exército, exigindo que os militares dessem um golpe para manter seu líder no poder.

Bolsonaro poderia ter tido outro motivo para deixar o Brasil, segundo relatos da mídia. Ele pode enfrentar riscos relacionados à lei quando sua imunidade presidencial expirar no domingo, informou a Reuters. Um painel do Senado no ano passado recomendou que ele fosse acusado de nove crimes decorrentes de sua gestão da pandemia de Covid-19.