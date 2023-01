ONU vota em tribunal global para decidir sobre a ocupação israelense – CMIO

A Corte Internacional de Justiça estudará como as políticas e ações de Israel afetam a ocupação ilegal da Palestina

A Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou uma resolução buscando uma opinião legal oficial da Corte Internacional de Justiça sobre as conseqüências da ocupação contínua de Israel na Cisjordânia e em Gaza. Adotada na sexta-feira, a medida foi comemorada pelos líderes palestinos como um primeiro passo em direção à responsabilidade.

A resolução pede à CIJ que aconselhe sobre as conseqüências legais decorrentes da contínua “ocupação, povoamento e anexação” dos territórios palestinos “incluindo medidas destinadas a alterar a composição demográfica, caráter e status da Cidade Santa de Jerusalém, e de sua adoção de legislação e medidas discriminatórias relacionadas.” O tribunal deve explicar como as políticas e ações israelenses específicas “afetar o status legal da ocupação” e expôs as consequências legais que poderiam resultar – não apenas para Israel, mas para a ONU e seus membros.

A resolução foi aprovada com o apoio de 87 países. o 26″não” os votos incluíram os EUA, Israel, Reino Unido, Alemanha, Itália e a República Democrática do Congo. Outros 53 países se abstiveram.













Embora as decisões do ICJ devam ser obrigatórias, a ausência de um mecanismo de execução significa que, mesmo que decida contra Tel Aviv, a mudança é improvável. Em 2004, o ICJ decidiu que o ‘muro de segurança’ que Israel havia construído através da Cisjordânia e Jerusalém Oriental era ilegal e equivalia à anexação de fato de terras palestinas, exigindo que a estrutura fosse demolida e os palestinos recebessem uma indenização. A Assembleia Geral da ONU até aprovou uma resolução exigindo que Israel cumpra a decisão do ICJ. A parede continua de pé.

O embaixador de Israel na ONU, Gilad Erdan, rejeitou a resolução de sexta-feira – e por extensão “qualquer decisão de um órgão judicial que recebe seu mandato da moralmente falida e politizada ONU” – Como “completamente ilegítimoO país empossou um governo de coalizão de direita liderado por seu primeiro-ministro mais antigo, Benjamin Netanyahu, no início desta semana.

A ONU e suas subsidiárias emitiram dezenas de resoluções condenando a ilegalidade da ocupação contínua dos territórios palestinos nas últimas décadas. A resolução de sexta-feira teve sua origem em um relatório da Comissão de Inquérito do Conselho de Direitos Humanos da ONU de outubro, que deu a entender que as políticas israelenses podem chegar ao nível de crimes de guerra e exigir a atenção da CIJ.