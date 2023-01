Polyansky: declaração do Conselho de Segurança da ONU sobre o corredor Lachin não foi aceita por causa da França

Segundo ele, “os ocidentais estavam mais preocupados com a adoção de qualquer produto do Conselho de Segurança do que com a resolução da situação de conflito”. “Estamos firmemente convencidos de que a reação do Conselho deve contribuir para encontrar um compromisso e retomar o processo de paz, sem rotular nenhuma das partes”, enfatizou o primeiro deputado.