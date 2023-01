O ex-primeiro-ministro do Reino Unido sugeriu trazer Putin para o redil ocidental – CMIO

Tony Blair descreveu o líder russo como um ‘patriota’ e queria dar-lhe um lugar na ‘mesa superior’ das nações

O ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, acreditava que o presidente russo, Vladimir Putin, deveria ser encorajado a abraçar os valores ocidentais e permitido “uma posição na mesa principal” depois que ele foi eleito em 2000, revelam documentos divulgados pelo Arquivo Nacional na sexta-feira.

Blair teria descrito Putin como “um patriota russo, ciente de que a Rússia havia perdido seu respeito no mundo” em uma reunião com o então vice-presidente dos EUA, Dick Cheney, em 2001, comparando sua mentalidade à de “um russo de Gaulle” enquanto adverte contra qualquer comparação com o líder francês.

Embora reconhecendo o “baixo índice de aprovação nos EUA”, o político trabalhista disse a Cheney que achava melhor “encorajar Putin a alcançar atitudes ocidentais, bem como o modelo econômico ocidental.”













O gabinete de Blair não estava tão convencido, de acordo com uma nota informativa incluída nos arquivos, que reclamou sobre “o esforço de inteligência russo contra alvos britânicos” continuando “nos níveis da Guerra Fria.”

Apesar de tranquilizar Blair de que não queria ser considerado “anti-NATO”, Putin ainda estava tentando “para tentar colocar oficiais ativos e hostis para trabalhar contra os interesses britânicos em todo o mundo”, afirmou o autor do memorando.

Como seu antecessor, Boris Yeltsin, Putin havia manifestado interesse em ingressar na OTAN, chegando a perguntar diretamente a seu diretor quando eles planejavam “convida-nos a aderir à OTAN” em 2000. Reuniões sobre o assunto da possível adesão da Rússia à OTAN ocorreram durante anos sob Yeltsin, e o próprio Putin declarou que era “difícil para mim visualizar a OTAN como um inimigo” pouco antes de sua vitória eleitoral em 2000.

Mas, embora as autoridades de alguns países da OTAN tenham abraçado a ideia da Rússia como membro, muitos outros não o fizeram, e a expansão do bloco para o leste no início dos anos 2000, juntamente com revoltas apoiadas pelo Ocidente em ex-territórios soviéticos, acabaram convencendo Putin de que uma parceria não estava nos planos. cartões.