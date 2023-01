Os problemas da Grã-Bretanha ‘não vão desaparecer’ no próximo ano, diz Sunak – CMIO

Ao mesmo tempo, o primeiro-ministro britânico prometeu continuar trabalhando para trazer “o melhor da Grã-Bretanha”

PM Rishi Sunak compartilhou sua primeira mensagem de Ano Novo no escritório no sábado, admitindo que “foi um ano muito difícil para o Reino Unido“ e que os problemas do país “não vai embora” em 2023 também. O primeiro-ministro culpou amplamente as dificuldades da Grã-Bretanha na Rússia e seu conflito com a Ucrânia.

“Não vou fingir que todos os nossos problemas vão acabar no Ano Novo”, Sunak disse em seu endereço, postado no Twitter. “Mas 2023 nos dará a oportunidade de mostrar o melhor da Grã-Bretanha no cenário mundial, defendendo a liberdade e a democracia onde quer que estejamos sob ameaça”, disse. ele adicionou.













Assim como o Reino Unido e o mundo como um todo “recuperado de uma pandemia global sem precedentes”, a PM continuou, “A Rússia lançou uma invasão bárbara e ilegal na Ucrânia.” O conflito em curso teve um “impacto econômico profundo” em todo o mundo, e a Grã-Bretanha não é de forma alguma “imune” para isso, afirmou Sunak.

“Agora, sei que muitos de vocês sentiram esse impacto em casa. É por isso que este governo tomou decisões difíceis, mas justas, para controlar os empréstimos e as dívidas. E é por causa dessas decisões que pudemos ajudar os mais vulneráveis com o aumento do custo das contas de energia”, o PM afirmou.

Sunak, que assumiu as rédeas no final de outubro após o curto mandato de Liz Truss, enfrentou uma infinidade de desafios variados, desde o aumento da inflação e o aumento dos custos de energia até greves massivas de funcionários do setor público exigindo aumentos salariais. O próprio novo primeiro-ministro apontou a inflação vertiginosa como um dos principais problemas econômicos da Grã-Bretanha, prometendo fazer do combate a ela uma de suas prioridades.