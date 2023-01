Putin: Rússia não vai desistir sob pressão do Ocidente e deve lutar

O presidente da Rússia visitou o quartel-general do Distrito Militar do Sul na manhã de hoje (31), onde conversou com comandantes epara as tropas do Exército, inclusive de Donetsk e Lugansk, informou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, acrescentando que o presidente também entregou prêmios a militares quedurante a operação militar especial na Ucrânia.