Trump sugere corrida de terceiros em 2024 – CMIO

O ex-presidente compartilhou um artigo sugerindo que ele deveria se separar dos republicanos se eles não apoiarem sua candidatura

O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, sinalizou um possível desastre para o Partido Republicano, sugerindo que ele poderia dividir os votos conservadores nas eleições presidenciais de 2024 ao concorrer como candidato de um terceiro partido.

Trump compartilhou um artigo esta semana em sua plataforma de mídia social, Truth Social, que pedia que ele lançasse uma campanha de terceiros se os líderes republicanos não apoiarem sua candidatura de 2024 para recuperar a Casa Branca. O artigo, publicado na terça-feira em um jornal conservador chamado American Greatness, argumentava que os líderes republicanos pretendem desafiar a vontade dos eleitores impedindo que Trump ganhe a indicação presidencial do partido.

“Eles preferem perder uma eleição para os democratas, seus irmãos no crime, do que ganhar com Trump”, disse. disse o escritor do artigo, Dan Gelernter. Ele argumentou que, embora um candidato estabelecido fosse melhor do que eleger um democrata, ceder a essas escolhas convenientes permitiu “o unipartido” para controlar e arruinar o país.













“Se eu acho que Trump pode vencer como candidato de um terceiro partido? Não,” disse Gelernter. “Eu votaria nele como candidato de um terceiro partido? Sim, porque não estou mais interessado em sustentar esse trem corrupto por mais tempo.

Trump supostamente flertou com a formação de seu próprio partido em 2021, depois de perder para o candidato democrata Joe Biden nas eleições presidenciais de 2020. Ele disse à presidente do Comitê Nacional Republicano, Ronna McDaniel, que estava “feito” com o partido, segundo ‘Traição: o ato final do show de Trump,’ um livro do repórter da ABC News, Jonathan Karl. McDaniel teria respondido, “Você não pode fazer isso. Se o fizer, perderemos para sempre.” Trump atirou de volta, “Exatamente – você perderá para sempre sem mim. Eu não me importo. Isso é o que os republicanos merecem por não me defenderem”.

Enquanto Gelernter argumentou que Trump é a primeira escolha dos eleitores republicanos, pesquisas recentes sugerem o contrário. Os republicanos ainda são a favor das políticas Make America Great Again de Trump, mas por uma margem de quase 2 para 1 (61%-31%), eles querem que outra pessoa seja o porta-estandarte dessa agenda na eleição de 2024, de acordo com um Pesquisa USA Today/Suffolk University divulgada no início deste mês. Os eleitores republicanos preferem o governador da Flórida, Ron DeSantis, a Trump por uma margem de 56 a 33, mostrou a mesma pesquisa.