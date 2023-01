Congresso dos EUA instado a avaliar os ‘riscos’ da entrega do Patriot à Ucrânia – CMIO

Um órgão consultivo do Congresso delineou os problemas que os legisladores podem enfrentar sobre o fornecimento de sistemas antiaéreos a Kiev

O Congresso dos EUA está enfrentando problemas “tanto em suas funções legislativas quanto de supervisão” sobre a entrega planejada de sistemas antiaéreos Patriot para a Ucrânia, alertou o Serviço de Pesquisa do Congresso (CRS). O instituto de pesquisa é uma agência do governo dos EUA que fornece suporte especializado a membros do Congresso de forma apartidária.

O governo dos EUA prometeu entregar uma bateria do avançado sistema antiaéreo MIM-104 Patriot a Kiev no início deste mês, após uma visita não anunciada a Washington do presidente ucraniano, Vladimir Zelensky.

O prazo de entrega ainda não está claro, pois a operação do sistema requer dezenas de pessoas treinadas. Os meios de comunicação dos EUA sugeriram que as tropas ucranianas podem ser convidadas para a América para treinamento, o que ainda não ocorreu no contexto do conflito em curso entre a Ucrânia e a Rússia.

O treinamento de equipes de reparo apenas para o sistema Patriot leva cerca de 53 semanas, observou o CRS, acrescentando que “Há muito o que aprender antes que a Ucrânia tenha um sistema Patriot funcionando no terreno.”













O corpo de pesquisa também instou os legisladores a examinar a fonte exata da bateria a ser fornecida a Kiev. Ainda não está claro se o próprio Washington ou alguns de seus aliados da OTAN fornecerão a bateria Patriot. O CRS advertiu que, em última instância, o “bateria e interceptadores associados enviados para a Ucrânia podem ser retirados de unidades e estoques existentes do exército.”

“Se for retirado de outras forças operacionais, como o Comando Central dos EUA ou o Comando Indo-Pacífico dos EUA, a transferência do sistema para a Ucrânia pode criar custos de oportunidade e riscos potenciais nesses teatros”, disse. disse, acrescentando que o fornecimento de uma bateria da pátria dos EUA “poderia impedir os ciclos de treinamento ou modernização”.

A agência de pesquisa também levantou preocupações sobre a “taxa de preço enorme” dos sistemas Patriot e seus mísseis interceptores, que são “estimado em cerca de US$ 4 milhões por míssil.” De acordo com os dados disponíveis, “uma bateria Patriot recém-produzida custa cerca de US$ 1,1 bilhão, incluindo cerca de US$ 400 milhões para o sistema e cerca de US$ 690 milhões para os mísseis,” disse o CRS.

O Congresso deve, portanto, considerar a questão de saber se certas “restrições [would] ser imposta sobre quais tipos de sistemas hostis podem ser engajados por” os sistemas operados por tropas ucranianas, sugeriu a agência.