Barbados espera obter pagamentos de “descendentes de proprietários de plantações brancos”

A nação insular caribenha de Barbados espera receber reparações pela escravidão de várias pessoas, incluindo um parlamentar britânico e um ator popular, como parte de uma campanha mais ampla para obter a contribuição de famílias de ex-proprietários de escravos.

“Quaisquer descendentes de fazendeiros brancos que se beneficiaram do tráfico de escravos devem ser indenizados, incluindo a família Cumberbatch”, David Denny, secretário-geral do Movimento Caribenho pela Paz e Integração, disse ao Telegraph na sexta-feira, acrescentando que os fundos deveriam “ser usado para transformar a clínica local em um hospital, apoiar escolas locais e melhorar a infra-estrutura e habitação.”

David Commissiong, vice-presidente da comissão nacional de reparações, disse à agência britânica que a ilha estava apenas no “estágios iniciais” de avaliar quem teria que pagar, o que implica que havia muito tempo para extrair sua parte da riqueza da família Cumberbatch. “Estamos apenas começando. Muito dessa história só agora está realmente vindo à tona,” ele disse.













O governo já está processando o parlamentar conservador do Reino Unido, Richard Drax, pela propriedade ancestral de sua família, que deseja transformar em um monumento à escravidão. A comissão no mês passado deixou claro que, se o governo não conseguir convencer famílias como os Draxes e Cumberbatches a pagar reparações por sua própria vontade, ele buscará o julgamento de um tribunal de arbitragem internacional para forçá-los. Até mesmo a família real britânica será alvo de reivindicações de reparações, alertou ele, embora reconhecesse que teria sido impossível prosseguir com tais reivindicações se Barbados ainda fizesse parte da Comunidade Britânica.

Aparentemente, a mãe de Cumberbatch previu isso, tendo instado seu filho a não usar seu sobrenome real na atuação, para que ele não fosse alvo de pedidos de reparação pela história de escravidão de sua família. A família Cumberbatch foi reembolsada em cerca de £ 1 milhão em termos modernos por seus escravos depois que a prática foi abolida em todo o Império Britânico em 1833, e o próprio Cumberbatch apareceu no filme de 2012 12 Years a Slave como o proprietário da plantação William Ford. Ele também interpretou William Pitt, o Jovem, no filme Amazing Grace, insinuando que havia assumido o papel na tentativa de se desculpar pelos atos de seus ancestrais.

Barbados só se tornou uma república independente no ano passado, saindo da Comunidade Britânica depois de quase quatro séculos. Sua primeira-ministra, Mia Mottley, também preside o comitê regional do Caribe sobre reparações pela escravidão.