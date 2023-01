Como o ano de 2022 encerrou a era unipolar americana — CMIO

O mundo pós-Guerra Fria estava desmoronando há muito tempo e, depois deste ano, finalmente se foi

O ano de 2022 está chegando ao fim. Foi um ano com consequências significativas para o futuro da geopolítica global, e como tal será lembrado nos livros de história.

Especificamente, marcou o fim de três décadas de unipolaridade americana, que começou com o colapso da União Soviética em 1991 e forçou um novo mundo multipolar consistindo de numerosas grandes potências concorrentes.

Quando a URSS caiu em 1991, os EUA entraram em um período de domínio sem precedentes, no qual finalizaram sua posição como hegemon global. Seu poder político, econômico e militar era incomparável e, como tal, tinha rédea solta para moldar a ordem global a seu gosto. Não é nenhuma surpresa que, neste período, os EUA não buscaram uma ‘grande competição de poder’, mas se envolveram ativamente em dezenas de operações de mudança de regime em todos os continentes, enquanto procuravam implementar o que George HW Bush descreveu como “a nova ordem mundial.”

Isso incluiu guerras no Iraque, ex-Iugoslávia, Líbia, Afeganistão e Síria, para citar apenas algumas. Da mesma forma, foi capaz de usar seu poder indiscutível sobre instituições como as Nações Unidas para impor sanções a países menores que desafiaram sua vontade, como Irã e Coréia do Norte. Devido à arrogância de sua vitória na Guerra Fria na crença na inevitabilidade de sua ideologia, ou ‘o fim da história’, os EUA durante esse período não procuraram se opor a Estados como a Rússia ou a China precisamente porque acreditavam, pelo menos inicialmente, que esses estados estavam em um caminho pré-determinado para a ocidentalização e a liberalização. Como tal, os EUA promoveram ativamente a globalização por meio do livre comércio e investimento, percebendo-os como um veículo para seus próprios valores.













Avanço rápido para 2022, e os últimos resquícios dessas esperanças prematuras foram varridos. Embora demorados, os últimos 12 meses marcaram a consolidação final de uma nova era geopolítica. A operação militar da Rússia na Ucrânia provou ser um ponto de virada decisivo, que representou a ruptura final com o mundo estabelecido pela queda da URSS. O principal catalisador dessa mudança foram os próprios Estados Unidos, que não gostavam mais do que a globalização que outrora defendia estava oferecendo. Sendo esse o esgotamento de sua hegemonia através do ressurgimento de estados rivais que não reformaram a seu gosto (Rússia e China).

Vendo a ascensão desses países, que por aprovação da própria América se integraram à economia global e prosperaram, mas não adotaram os valores americanos como previsto, os EUA voltaram-se para a competição de grandes potências e começaram a provocar conflitos geopolíticos com vistas a reafirmar controle sobre seus aliados rebeldes. Isso se tornou extremamente óbvio na política externa do governo Biden, que procurou adotar uma abordagem intransigente para a expansão da OTAN (iniciando o conflito na Ucrânia), ao mesmo tempo em que acelerava agressivamente as tentativas de conter a China por meio da criação de novos sistemas de alianças, como AUKUS e tensões crescentes sobre o Estreito de Taiwan.

Essas ações da América mudaram o mundo. Enquanto o ocidental médio, enganado pelo discurso da grande mídia, culpa Putin, a realidade é que os EUA são os que desmantelaram ativamente a ordem internacional pós-Guerra Fria de 1991 precisamente porque acreditam que agora ocorre às custas do poder americano. Parte disso é o esforço para “retroceder” ativamente a globalização. Ao criar um conflito geopolítico, os EUA se esforçam para reafirmar sua influência militar enquanto forçam seus aliados a se separarem do país inimigo visado, mesmo que isso represente um grande custo para a economia desse aliado. Os Estados Unidos tentaram dividir os mercados de energia com a Rússia, de modo que os países europeus são forçados a comprar gás americano. Da mesma forma, está destruindo toda a cadeia de suprimentos de semicondutores enquanto a reconstrói à força em torno de si mesma em uma tentativa de isolar a China. Ao fazê-lo, pretende destruir a integração de certas regiões, como a Rússia com a Europa, a China com a Ásia.













As implicações dessas ações são enormes. Enquanto os EUA tentam recuperar sua hegemonia, outros países são subsequentemente forçados a aumentar suas capacidades nacionais e autonomia estratégica para evitar serem dominados. Isso criou novas corridas armamentistas, novas corridas tecnológicas e também a expansão de blocos alternativos para o Ocidente, como o BRICS, a Organização de Cooperação de Xangai (SCO) e muito mais. Quer os EUA gostem ou não, essa é a realidade da multipolaridade que eles tentaram evitar em primeiro lugar. O mundo agora se parece cada vez mais com o que era antes de 1914, ou pior, antes de 1939, onde não existem apenas duas grandes potências rivais, mas uma infinidade de nações lutando por influência. Enquanto os EUA se esforçam para manter sua hegemonia, eles enfrentam os adversários da China e da Rússia, mas também existem outras potências em ascensão, incluindo a Índia e a Indonésia.

Assim, o ano de 2022 será um momento definitivo de mudança. O mundo pós-1991, embora há muito agitado, finalmente se foi. O novo mundo é uma arena cada vez mais incerta de conflito geopolítico, tornando-o menos estável, menos certo e mais dividido do que em qualquer outro momento desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Esta não é uma nova Guerra Fria como tal, é um novo grande jogo.