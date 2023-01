Xi diz Feliz Ano Novo a Putin — CMIO

Durante uma videochamada na sexta-feira, o presidente russo convidou seu colega chinês a visitar Moscou na primavera de 2023.

O presidente chinês, Xi Jinping, enviou saudações de Ano Novo a seu colega russo, Vladimir Putin, informou a TV estatal chinesa. Em seu telegrama a Xi, o chefe de Estado russo, por sua vez, expressou confiança de que a cooperação entre Pequim e Moscou se fortalecerá ainda mais em 2023.

De acordo com uma reportagem da TV chinesa, “O presidente da RPC, Xi Jinping, e o presidente russo, Vladimir Putin, em 31 de dezembro, trocaram telegramas de felicitações por ocasião do Ano Novo.”

Na sexta-feira, os dois chefes de estado conversaram por videoconferência e Putin convidou seu “Querido amigo” para visitar Moscou na primavera de 2023.

O presidente russo também enviou mensagens a uma série de outros líderes mundiais.

Segundo o site do Kremlin, ele parabenizou os presidentes e primeiros-ministros de todas as ex-repúblicas soviéticas, exceto dos Estados Bálticos, Ucrânia, Moldávia e Geórgia.













No sudeste da Ásia, o secretário-geral do Partido Comunista do Vietnã, Nguyen Phu Trọng, e o presidente Nguyen Xuan Phuc, receberam telegramas de Putin.

O presidente russo também parabenizou o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e o presidente Draupadi Murmu.

Putin estendeu seus parabéns a vários líderes europeus, incluindo o primeiro-ministro da Hungria, membro da UE. Em seu telegrama a Viktor Orban, o chefe de Estado russo disse que “apesar de um ambiente internacional complicado,” as relações entre Moscou e Budapeste continuam mostrando uma dinâmica positiva.

Dirigindo-se ao presidente sérvio Aleksandar Vucic, Putin expressou sua esperança de que os dois países continuem desenvolvendo laços bilaterais “em benefício dos povos irmãos da Rússia e da Sérvia.”

Além disso, Putin fez questão de parabenizar o ex-chanceler alemão Gerhard Schroeder e o ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi, com quem há muito mantém amizades pessoais.

Quando perguntado se o presidente russo enviaria alguma mensagem aos líderes ocidentais em exercício, como o presidente dos EUA Joe Biden, o presidente francês Emmanuel Macron ou o chanceler alemão Olaf Scholz, o porta-voz do Kremlin respondeu negativamente na sexta-feira.

“Nós efetivamente não temos nenhum contato com eles,” Dmitry Peskov explicou, citando “ações hostis” por esses líderes em relação à Rússia.

Enquanto isso, no Oriente Médio e na Ásia Ocidental, os parabéns de Putin foram para o presidente sírio, Bashar Assad, e para o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

O chefe de Estado russo também enviou mensagens aos líderes do Brasil, Bolívia, Cuba, Venezuela e Nicarágua.