Putin permite aos 'países hostis' pagar dívidas pelo gás russo em moedas estrangeiras

Sob a nova lei, o banco Gazprombank abre contas especiais em divisas e rublos para as transações com os clientes estrangeiros. O comprador poderá transferir fundos para a primeira conta na moeda especificada no contrato de fornecimento do hidrocarboneto, o banco a venderá na Bolsa de Moscou e depois, e a partir dela o cliente executará o pagamento à empresa estatal russa Gazprom.