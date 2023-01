Embarques de diesel russos sobem antes da proibição da UE – Bloomberg – CMIO

Os fluxos dos portos do Báltico e do Mar Negro atingirão uma alta de três anos em janeiro, diz a agência

As exportações russas de diesel devem aumentar acentuadamente antes do embargo da UE ao petróleo russo, previsto para fevereiro, informou a Bloomberg na sexta-feira.

Prevê-se que os embarques dos portos do Báltico e do Mar Negro aumentem 8% em janeiro em comparação com dezembro e cheguem a 2,68 milhões de toneladas, escreveu a Bloomberg, citando dados da indústria. Os fluxos totais são estimados em cerca de 86.500 toneladas, o que é superior aos volumes registrados em qualquer outro mês nos últimos três anos.

As exportações também incluíram 120.000 toneladas de diesel da Bielo-Rússia, informou a agência, citando dados do porto báltico de Primorsk. Os embarques da Rússia conterão principalmente combustível entregue aos portos por dutos, além de volumes menores trazidos por ferrovias.

Sem especificar o destino das cargas, a Bloomberg disse que os suprimentos planejados atingirão a maior taxa de exportação desde janeiro de 2020.

Em 5 de fevereiro de 2023, a UE proibirá as importações marítimas de petróleo e derivados russos, como o diesel, como parte das sanções a Moscou. Muitos economistas, no entanto, alertaram que o tiro sairá pela culatra, já que o bloco é altamente dependente e estruturalmente carente desse tipo de combustível, e a Rússia é um de seus maiores fornecedores externos.

O diesel é responsável pela alimentação de grande parte da economia da UE, com mais de um terço vindo da Rússia. Anteriormente, Wood Mackenzie previu que os estoques de diesel no noroeste da Europa cairiam para 210,4 milhões de barris em fevereiro, atingindo o nível mais baixo desde 2011.

Os preços do diesel subiram nos últimos meses em todo o bloco, aumentando a inflação e aumentando o risco de uma recessão global.

