Moscou e Pequim alcançaram níveis sem precedentes de cooperação econômica este ano, disse o presidente russo

O volume de negócios entre a Rússia e a China aumentou para volumes recordes este ano, apesar das sanções ocidentais, e atingirá a meta de US$ 200 bilhões até 2024 antes das expectativas, disse o presidente russo, Vladimir Putin, na sexta-feira, falando por videoconferência com o líder chinês Xi Jinping.

Putin acrescentou que espera que o comércio entre os países cresça 25% até o final do ano, observando que de janeiro a novembro os volumes de negócios agrícolas aumentaram 36%, para US$ 6 bilhões.

“Apesar da situação externa desfavorável, das restrições ilegítimas e da chantagem direta de alguns países ocidentais, a Rússia e a China conseguiram garantir taxas de crescimento recorde do comércio mútuo”, disse. ele disse.

O líder russo também falou sobre projetos bilaterais em infraestrutura de transporte. Em particular, ele mencionou o lançamento de pontes ferroviárias e rodoviárias sobre o rio Amur, no Extremo Oriente, dizendo que “pela primeira vez na história de nossas relações, pontes permanentes surgiram na fronteira do rio Amur.”













Durante o encontro com seu homólogo chinês, Putin destacou o crescimento “sem precedentes” no fornecimento de energia da Rússia à China e revelou os planos do país de aumentar as exportações de gasodutos no próximo ano.

“Hoje já estamos em segundo lugar em termos de fornecimento de gás canalizado para a China e em quarto lugar em termos de GNL importado. [liquefied natural gas]13,8 bilhões de metros cúbicos foram enviados ao longo da Rota Leste até 1º de dezembro”, disse ele, observando que este mês a Rússia excedeu as obrigações contratuais diárias em mais de 18%.

A Rússia também aumentou as entregas de petróleo para a China em 17% em novembro em relação ao ano anterior, para 7,81 milhões de toneladas, ultrapassando a Arábia Saudita como o principal fornecedor do país. Os embarques de petróleo da Rússia para a China nos primeiros 11 meses aumentaram 10,2%, atingindo 79,78 milhões de toneladas, segundo dados da alfândega chinesa. Em termos de valor, o fornecimento de petróleo russo à China no mesmo período foi de US$ 54,49 bilhões, um aumento de 50% em relação ao ano passado.

