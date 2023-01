Produtos petrolíferos russos refinados no exterior isentos de teto de preço – Tesouro dos EUA — CMIO

A mesma regra vale para o petróleo do país, conforme orientação anterior do departamento

As entregas marítimas de produtos petrolíferos russos que são ‘substancialmente transformados’ fora da Rússia não estarão sujeitas a um teto de preço, disse o Departamento do Tesouro dos EUA em orientação preliminar sobre a medida na sexta-feira. O limite para os produtos petrolíferos russos deve entrar em vigor em 5 de fevereiro.

Para ficar isento do limite de preço, os derivados de petróleo russos devem passar por um dos vários processos no exterior, segundo o documento. Isso inclui destilação, coqueamento térmico ou fluido, craqueamento catalítico, hidrotratamento, desparafinação, bem como outros processos de refinaria envolvendo transformação química, separação, conversão ou tratamento.

Orientações publicadas anteriormente confirmaram que a mesma isenção se aplica ao petróleo russo se ele passar por refino profundo fora do país.

“Uma vez que os produtos petrolíferos russos ou o petróleo russo são substancialmente transformados…”, afirma o documento.

Ele observou, no entanto, que as operações de mistura, incluindo mistura de gasolina, destilado e petróleo bruto, não seriam consideradas “transformação substancial”e, portanto, os derivados de petróleo resultantes deles ainda estariam sujeitos ao preço máximo.

O Departamento do Tesouro dos EUA ainda não forneceu números específicos para o preço máximo dos produtos petrolíferos russos. O preço máximo do petróleo russo foi fixado em US$ 60 o barril, mas pode ser revisado dependendo das condições do mercado.













Foi introduzido pela UE, pelos países do G7 e pela Austrália e entrou em vigor em 5 de dezembro.

No início desta semana, o presidente russo, Vladimir Putin, assinou um decreto proibindo o fornecimento de petróleo e derivados sob contratos que aplicam ou mesmo mencionam o preço máximo. De acordo com o vice-primeiro-ministro Alexander Novak, a Rússia está pronta para uma redução parcial da produção que é esperada como resultado da medida. Novak espera que a produção caia entre 500.000 e 700.000 barris por dia, ou entre 5% e 7% do volume total de produção.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT