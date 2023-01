Rússia reabastecerá fundo para dias chuvosos em yuan – Ministério das Finanças – CMIO

Report This Content

O Fundo Nacional de Riqueza, que acumula receita com as exportações de energia do país, vem crescendo este ano

O Ministério das Finanças da Rússia pretende reabastecer o Fundo Nacional de Riqueza (NWF) em yuan chinês a partir do próximo ano como parte de sua regra orçamentária, revelou o chefe do ministério, Anton Siluanov. O fundo, que acumula receitas das exportações de petróleo, foi criado para apoiar o sistema nacional de pensões, podendo os fundos servir também para cobrir défices orçamentais em tempos de crise. Os ativos do fundo somavam US$ 186,5 bilhões em 1º de dezembro. Em 2020, o ministério propôs diversificar os ativos do Fundo Nacional de Riqueza, permitindo que parte deles seja detido em metais preciosos, nomeadamente ouro. “A partir de janeiro do ano que vem, o [new] regra orçamentária vai funcionar… Faremos uma avaliação dos indicadores mensais. Assim, tomaremos a decisão de reabastecer ou não o NWF e em que moeda: em rublos, em yuan e assim por diante”, Siluanov disse a repórteres na terça-feira. “Para proteger os riscos cambiais, sempre o fizemos em moeda estrangeira. Entre as moedas de países amigos, o yuan tem as características de uma moeda de reserva e liquidez suficiente em nosso mercado interno de câmbio estrangeiro na maior medida. Portanto, o NWF será reabastecido nesta moeda”, explicou o ministro. CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Yuan espremendo dólar na Bolsa de Moscou Em novembro, o presidente russo, Vladimir Putin, sancionou uma nova regra fiscal que prevê gastos orçamentários mais altos em 2023-2024. A lei não estabelece um preço de referência para o petróleo – denominado ‘preço base’ – como era feito anteriormente para determinar o montante das receitas de petróleo e gás alocadas ao orçamento, com receitas adicionais enviadas para o NWF. Em vez disso, para 2023-2025, indica o valor específico de 8 trilhões de rublos (US$ 114 bilhões) em receitas de petróleo e gás destinadas a financiar despesas orçamentárias, com qualquer entrada em excesso indo para o NWF. Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT

