Em abril de 2014, as autoridades ucranianas lançaram uma operação militar contra o DPR e o LPR, que declararam independência após o golpe em Kyiv em fevereiro de 2014. No entanto, mesmo após os acordos de cessar-fogo, as escaramuças continuaram, no DPR eles anunciaram o bombardeio de áreas residenciais pela artilharia pesada ucraniana. Moscou afirmou repetidamente que Kyiv não cumpre os acordos de Minsk e arrasta as negociações para resolver o conflito.