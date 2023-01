Türkiye concorda em retirar tropas da Síria após negociações em Moscou – mídia – CMIO

As negociações tripartidas envolvendo Ancara e Damasco foram as primeiras desse tipo desde o início do conflito sírio em 2011

Türkiye concordou em retirar totalmente suas tropas do norte da Síria após negociações tripartidas envolvendo Moscou, Ancara e Damasco no início desta semana, informou o jornal sírio Al-Watan.

Os ministros da Defesa dos três países – Hulusi Akar, Ali Mahmoud Abbas e Sergey Shoigu – se reuniram em Moscou na quarta-feira para a primeira reunião desse tipo desde a eclosão do conflito sírio em 2011.

Segundo fonte do jornal em Damasco, as negociações resultaram em “O consentimento de Türkiye para retirar completamente suas tropas dos territórios sírios que ocupa no norte do país.”

Ancara e Damasco também expressaram uma opinião comum de que a milícia curda YPG, baseada na Síria, que a Turquia associa ao proscrito Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), "são agentes de Israel e dos EUA e representam uma grave ameaça tanto para Türkiye quanto para a Síria."













Türkiye considera o PKK separatista e os grupos curdos aliados como “organizações terroristas” que ameaçam a sua segurança nacional. Os militares turcos realizaram ataques aéreos contra alvos do YPG no norte da Síria em novembro, com Ancara dizendo que uma operação terrestre na área também estava prevista.

Uma comissão trilateral especial será criada pela Rússia, Türkiye e Síria para garantir que os acordos alcançados em Moscou sejam honrados, informou o Al-Watan.

O ministro da Defesa turco, Hulusi Akar, disse à mídia local no sábado que “não se deve esperar que tudo se resolva de uma vez em uma única reunião.”

Em Moscou, Türkiye “enfatizou que respeitamos a integridade territorial e os direitos soberanos da Síria, e que nosso único objetivo é a luta contra o terrorismo” incluindo o PKK/YPG e o Estado Islâmico (IS, anteriormente ISIS), disse ele.

Ancara e Damasco concordaram em continuar as negociações para aprofundar a reconciliação, acrescentou Akar. Ele também sugeriu que essas negociações poderiam resultar até mesmo em uma operação antiterrorista conjunta envolvendo os dois países, o que aconteceria “se conseguirmos resolver os nossos problemas relacionados com a defesa e segurança, se conseguirmos satisfazer as nossas necessidades.”

O lado sírio havia descrito anteriormente a reunião na capital russa como “positivo,” enquanto o Ministério da Defesa da Rússia disse que as negociações foram conduzidas de maneira construtiva e enfatizou a necessidade da continuação de tal engajamento.