Um decreto presidencial anterior obrigou os países ‘hostis’ a pagar pelo gás natural em rublos

O presidente russo, Vladimir Putin, assinou um decreto na sexta-feira permitindo “hostil” Países ocidentais que impuseram sanções à Rússia para pagar suas dívidas pelo fornecimento de gás natural em moedas estrangeiras em vez de rublos. O decreto foi publicado no portal oficial do governo para informações jurídicas.

O novo documento altera um decreto presidencial de março, que exigia que todos os pagamentos do gás russo fossem feitos em moeda russa. Na época, o presidente Putin disse que os governos estrangeiros estavam usando suas moedas “como armas”, o que significa que a Rússia não deve usá-los em assentamentos. O decreto de março veio logo depois que os estados ocidentais introduziram sanções contra a Rússia por causa de sua operação militar na Ucrânia. As restrições tornaram quase impossível para a Rússia realizar transações em euros e dólares.

O novo documento propõe a transferência dos recursos destinados à liquidação da dívida para uma conta designada em moeda estrangeira do fornecedor russo. Uma vez creditados na conta, a dívida é considerada paga. O novo decreto estipula, no entanto, que o pagamento da dívida de gás não implica que a Rússia retome o fornecimento, a menos que o comprador concorde em pagar as entregas futuras em rublos.

A reação à conversão de pagamentos de gás em rublos foi inicialmente variada, com alguns argumentando que o esquema não poderia ser considerado legal, pois não há previsão para alterar a moeda de pagamento em contratos de gás. Vários países, incluindo a Polônia e a Bulgária, disseram que não concordariam com o esquema e foram cortados do fornecimento russo. No entanto, muitas empresas ocidentais acabaram aceitando os termos russos.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Rússia aumenta fornecimento de gás à China

A lista de países que a Rússia considera “hostil” inclui os 27 estados da UE, EUA, Reino Unido, Canadá, Austrália, Coréia do Sul, Japão, Ucrânia e outros, compreendendo cerca de 50 nações no total.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT