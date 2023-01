Pentágono concede US$ 7,8 bilhões em contrato de F-35 à Lockheed Martin

“A Lockheed Martin Corp., Lockheed Martin Aeronautics Co. [empresa beneficiária], Fort Worth, Texas, recebeu um incentivo de preço fixo de US$ 7.842.191.056 [cerca de R$ 42,4 bilhões], sem possibilidade de ajuste, modificação de custo mais taxa fixa (P00019) para um contrato previamente concedido (N0001920C0009)”, disse o Pentágono em um comunicado nesta sexta-feira (31), acrescentando que “esta modificação adiciona escopo para adquirir 127 aeronaves F-35 Lote 16, para incluir 89 aeronaves F-35A, 23 aeronaves F-35B e 15 F -35C”.

De acordo com o comunicado, o contrato também estipula “ apoio às aquisições de aeronaves F-35 Lote 15 e equipamentos auxiliares associados em apoio ao programa Joint Strike Fighter para a Força Aérea, Marinha, Corpo de Fuzileiros Navais, participantes não norte-americanos do Departamento de Defesa e clientes de Vendas Militares Estrangeiras (FMS, na sigla em inglês).

No início deste mês, o Gabinete de Responsabilidade do Governo (GAO, na sigla em inglês) anunciou em um novo relatório que o Departamento de Defesa dos EUA estava considerando gastar US$ 14,2 bilhões (cerca de R$ 75 bilhões) adicionais para atualizar e solucionar as deficiências contínuas em seu controverso programa F-35C Joint Strike Fighter (JSF) nos próximos cinco anos.