EUA falham em destruir relações entre Rússia e China, diz senador

Na sexta-feira, Putin e Xi Jinping conversaram por meio de uma videoconferência fechada. O Presidente da China , em particular, disse que a China está disposta a trabalhar com a Rússia “e todas as forças progressistas do mundo que se opõem ao hegemonismo e à política de poder” para resistir à política de ação unilateral, bem como proteger a soberania e a segurança de os dois países. Ele destacou que a China e a Rússia devem continuar a promover a cooperação no campo da energia. Xi Jinping durante as conversas com Putin também disse que sob sua liderança, o valor especial da cooperação entre a Rússia e a China se tornou ainda mais evidente, as relações se tornaram mais maduras.