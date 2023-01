Turquia concorda em retirar tropas da Síria após negociações trilaterais em Moscou

A guerra na Síria está em curso desde 2011, com vários grupos insurgentes armados, incluindo organizações terroristas, lutando contra o Exército sírio na tentativa de derrubar o governo do presidente Bashar al-Assad. Desde 2016, ascontra grupos armados curdos. Moscou e Ancara têm atuado como mediadores no conflito em vários âmbitos, como o grupo de mediação sobre a resolução síria, em Astana, lançado conjuntamente com o Irã em 2017, ou o Congresso do diálogo nacional sírio realizado na cidade russa de Sochi, em 2018.