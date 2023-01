Ex-pontífice Bento XVI morre aos 95 anos — CMIO

O Vaticano anunciou que o papa emérito Bento XVI faleceu aos 95 anos no sábado. Isso depois que a saúde do ex-pontífice piorou recentemente devido à sua idade, segundo os médicos.

“É com pesar que comunico que o Papa Emérito, Bento XVI, faleceu hoje às 9h34 no Mosteiro Mater Ecclesiae no Vaticano. disse a Sala de Imprensa da Santa Sé.

Sua morte ocorre logo depois que o Papa Francisco pediu aos seguidores que orassem por Bento XVI durante um discurso público na quarta-feira, afirmando que o ex-pontífice era “muito doente.”

“Vamos nos lembrar dele. Ele está muito doente, pedindo ao Senhor que o console e sustente neste testemunho de amor à Igreja, até o fim”. disse Francisco.

Várias semanas atrás, aqueles que viram Bento XVI disseram que seu corpo parecia frágil, mas notaram que sua mente ainda estava afiada, de acordo com a France 24.

Bento XVI foi o primeiro papa alemão em quase 1.000 anos. Ele governou como chefe da Igreja Católica de 2005 até sua renúncia surpresa em 2013, quando disse que não tinha mais força física ou mental para continuar com suas funções.

Durante seu reinado, Bento XVI defendeu o retorno da Igreja Católica aos valores cristãos fundamentais para combater o aumento da secularização de muitos países ocidentais. Em seus escritos, o pontífice afirmou que o problema central do século 21 era o relativismo que negava verdades morais e objetivas.

No entanto, seu legado foi recentemente obscurecido por uma investigação iniciada por promotores na Alemanha, que acusaram o ex-pontífice de não ter evitado abusos cometidos por clérigos durante seu mandato como arcebispo de Munique e Freising entre 1977 e 1982.

O ex-pontífice insistiu que desconhecia as transgressões cometidas pelo clero em Munique, mas emitiu uma nota “sincero pedido de perdão” sobre quaisquer erros que cometeu ao não evitar os atos hediondos.