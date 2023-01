Bolsas europeias encerram pior ano desde 2018 — CMIO

Os principais índices caíram devido à alta inflação, tensões geopolíticas e aperto na política monetária

Os principais índices de ações europeus tiveram dificuldades em 2022, com a maioria mostrando seu pior desempenho desde antes da pandemia de Covid-19, informou a CNBC na sexta-feira.

O índice pan-europeu Stoxx 600 começou o último dia de negociação do ano em queda de mais de 12% em relação ao ano anterior, sua pior queda anual desde a queda de 13,24% em 2018, de acordo com a mídia.

O CAC 40 francês está a caminho de registrar uma queda de 12% no ano, enquanto o DAX alemão está a caminho de perder 18% em 2022, o pior desempenho em cinco anos em ambos os casos. O FTSE 100 do Reino Unido teve um desempenho um pouco melhor, mas ainda deve perder 2% no ano.

Analistas atribuem o fraco desempenho aos problemas geopolíticos deste ano, em particular o conflito na Ucrânia e as subsequentes sanções abrangentes contra a Rússia pelo Ocidente. O aumento global resultante nos preços de alimentos e energia elevou a inflação em muitos países para máximas de várias décadas, dando início rapidamente a uma crise de custo de vida nos países ocidentais.

Enquanto isso, as medidas tomadas globalmente para conter o aumento da inflação, como o aumento das taxas de juros, que muitos bancos centrais aprovaram este ano, são vistas por muitos como inadequadas. Enquanto isso, tanto o aumento dos preços quanto o aumento dos custos de empréstimos afetaram significativamente a atividade industrial, fazendo com que muitos economistas alertassem sobre uma recessão global iminente.

Especialistas do mercado dizem que o apetite moderado por investimentos mais arriscados, como ações, observado durante a maior parte deste ano, pode permanecer em 2023.

“Os investidores estão entrando em 2023 com uma mentalidade cautelosa, preparados para mais aumentos de juros e esperando recessões em todo o mundo. E depois há a China e sua reviravolta na prevenção da Covid. Tem sido uma grande mudança de lutar contra todos os casos para viver com o vírus e isso cria uma enorme incerteza para o início do ano,”Craig Erlam, analista sênior de mercado da plataforma de negociação forex OANDA, disse à Bloomberg.

