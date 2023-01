Diplomatas do Japão, EUA e Coreia do Sul discutem lançamentos de mísseis norte-coreanos

O diretor do Departamento de Assuntos Asiáticos e Oceânicos do Ministério das Relações Exteriores do Japão , Takehiro Funakoshi, conversou por telefone com o Representante Especial dos EUA para a RPDC Son Kim e o Representante Especial do Ministério das Relações Exteriores da Coréia do Sul para a Paz e Segurança na Península Coreana, Kim Gon, durante a qual as partes trocaram opiniões sobre os últimos lançamentos de mísseis de Pyongyang.