China inicia construção de enorme base de energia solar e eólica no deserto – CMIO

Pequim pretende produzir 450 gigawatts de energia renovável para reduzir as emissões de carbono

Um enorme projeto de energia renovável no valor de mais de US$ 11 bilhões começou a ser construído no sétimo maior deserto da China, na província da Mongólia Interior, na quarta-feira. O projeto faz parte da ambiciosa agenda de energia limpa do país.

A base de energia solar e eólica com capacidade total instalada de 16 milhões de kW será a maior instalação de geração de eletricidade renovável do mundo em uma área desértica, de acordo com a construtora. Ele combinará energia solar, eólica e carvão atualizado para produzir 40 bilhões de kWh de eletricidade para Pequim e as províncias de Tianjin e Hebei anualmente.

O projeto no deserto de Kubuqi será desenvolvido pela China Three Gorges Corporation e Inner Mongolia Energy Group. De acordo com relatos da mídia chinesa, o deserto já abriga a maior usina de energia solar do país, composta por 196.000 painéis que gerou 2,3 ​​bilhões de kWh, o que equivale a 760.000 toneladas de carvão padrão.

A empresa não especificou o prazo para a construção, dizendo que a primeira fase incluirá um gigawatt de capacidade solar equipado com armazenamento de energia.

A China tem capacidade substancial de geração de energia eólica e solar e a base de energia limpa faz parte do ambicioso programa de investimento do país para produzir um total de 450 gigawatts de energia renovável em suas amplas áreas desérticas.

Pequim planeja produzir 33% de sua eletricidade a partir de fontes renováveis ​​até 2025, a fim de reduzir as emissões de carbono, e já está se aproximando dessa meta, pois a produção de energia limpa atingiu 29,4% no ano passado.

