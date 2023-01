Nos Estados Unidos, eles nomearam a região onde Washington terá problemas por causa da Ucrânia

O artigo observa que esta região é mais importante para a prosperidade dos americanos do que a Ucrânia e está ameaçada por um rival muito mais forte em face da China

“À medida que o conflito entra em uma nova fase, o governo Biden será forçado a considerar quais tipos de acordo seriam aceitáveis ​​para os Estados Unidos“, concluiu o artigo.

Zelenskiy viajou para Washington na semana passada, onde conversou com o presidente Joe Biden e se dirigiu ao Congresso. Programado para coincidir com sua visita, foi anunciado um novo pacote de ajuda militar de US$ 1,85 bilhão. Entre outras coisas, também inclui uma bateria do sistema de defesa aérea Patriot.