China lançará o primeiro mercado nacional de ‘ativos digitais’ – mídia — CMIO

A China está se preparando para lançar seu primeiro mercado de tokens não fungíveis (NFT) apoiado pelo estado, enquanto continua adotando a tecnologia blockchain, de acordo com relatos da mídia.

Apelidada de ‘Plataforma de negociação de ativos digitais da China‘, a plataforma NFT será lançada em Pequim em 1º de janeiro de 2023. A plataforma será um mercado secundário que permite aos usuários negociar direitos autorais digitais, direitos de propriedade e itens colecionáveis.

Ele será administrado pela estatal China Technology Exchange em colaboração com a Art Exhibitions China, apoiada pelo governo, e uma empresa privada, a Huban Digital Copyrights.

O blockchain subjacente da plataforma é chamado de ‘cadeia de proteção cultural da China‘, de acordo com os relatórios.

Um blockchain, normalmente, é uma plataforma descentralizada para transações e informações de mercado aberto. No entanto, as cadeias públicas são ilegais na China, pois o estado exige que todos os sistemas da Internet verifiquem as identidades dos usuários e permitam que o regulador intervenha em caso de “Atividades ilegais.”

Apesar de ser criptocético, a China foi uma das primeiras nações a abraçar a indústria de NFT. Em 2021, Pequim proibiu todas as transações criptográficas, instando os cidadãos a “ficar longe” deles. Como resultado, os NFTs (colecionáveis ​​digitais na China) tornaram-se extremamente populares no país.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

China destaca riscos do metaverso

Em novembro, o Tribunal de Internet de Hangzhou da China decidiu que os NFTs são propriedade virtual protegida por lei porque compartilham “as características do objeto dos direitos de propriedade, como valor, escassez, controlabilidade e negociabilidade”.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT