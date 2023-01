Mais países impõem restrições do Covid-19 aos viajantes chineses – CMIO

França e Reino Unido exigirão que visitantes da China testem negativo antes de embarcar em voos

As pessoas que viajam da China para a França serão obrigadas a apresentar um teste Covid-19 negativo antes de embarcar em seus voos, confirmou o governo de Paris na sexta-feira, acrescentando que os resultados dos testes devem ter menos de 48 horas e que alguns passageiros serão submetidos a mais triagens aleatórias na chegada. Qualquer teste positivo será sequenciado para verificar novas variantes do vírus.

O Reino Unido adotou uma política semelhante, exigindo que todos os viajantes cujos voos se originam na China apresentem prova de teste negativo para Covid-19 feito no máximo dois dias antes da viagem, de acordo com um comunicado divulgado na sexta-feira pelo Departamento de Saúde e Assistência Social.

Também na sexta-feira, a Espanha anunciou que os visitantes da China serão obrigados a testar negativo para o vírus ou mostrar prova de que foram totalmente vacinados contra ele. A Itália se tornou o primeiro país da UE a colocar o bloqueio de testes para viajantes chineses na quarta-feira.

Madri e Roma pediram à UE que adote uma estratégia unificada para controlar o que temem ser um afluxo de turistas chineses portadores do vírus, depois que Pequim pôs de lado sua controversa estratégia de Covid zero no início deste mês. Mas a agência de saúde do bloco argumentou na quinta-feira que exames obrigatórios para todos os turistas chineses eram “injustificado”. Além disso, os membros da UE, Portugal e Áustria, são contra as restrições. A Alemanha ainda não anunciou nenhuma nova regra.













O ministro da Saúde da Alemanha, Karl Lauterbach, revelou na sexta-feira que seu país estava trabalhando em um sistema para monitorar variantes em todos os aeroportos europeus, que teoricamente detectaria e alertaria as autoridades sobre qualquer variante desconhecida. O Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças pediu aos governos que não entrem em pânico, citando a “maior imunidade da população” e maior exposição “variantes atualmente circulando na China”, ao prometer “mantenha-se vigilante”.

Pequim criticou os requisitos de teste como “infundado e discriminatório” em um editorial publicado no jornal estatal Global Times na quinta-feira, acusando os EUA e seus aliados de tentar “sabotam os três anos de esforços de controle da Covid-19 na China e atacam o sistema do país.”

A China defendeu seus rígidos controles de vírus, depois de manter algumas das políticas mais rígidas de zero-Covid do mundo por quase três anos, chamando-as de necessárias para salvar vidas. Ele gradualmente eliminou as restrições este mês, após um surto de protestos anti-lockdown.

Bloomberg afirmou na semana passada que até 248 milhões de pessoas, ou quase 18% da população total da China, foram infectadas com o Covid-19 apenas em dezembro. A Comissão Nacional de Saúde reivindicou oficialmente apenas 14.285 infecções na semana passada, juntamente com sete mortes.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbi, disse na quarta-feira que o “situação da epidemia” estava “previsível e sob controle”.